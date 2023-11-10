Нападающий «Вашингтона» Энтони Манта не поехал с командой на выезд из-за травмы уха

Нападающий «Вашингтона» Энтони Манта не поехал с командой на два выездных матча с «Айлендерс» и «Нью-Джерси». Форвард имеет статус возвращения в строй «со дня на день».

Напомним, Манта получил травму уха от попадания шайбы после броска российского нападающего Евгения Кузнецова в матче с «Флоридой» (3:4 ОТ). 29-летний форвард был вынужден досрочно завершить встречу с «Пантерз».

В нынешнем сезоне 29-летний Манта принял участие в 10 матчах, в которых набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности «+2» и четырёх минутах штрафного времени.

Напомним, 9 ноября в Вашингтоне (США) на «Кэпитал Уан-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встретились «Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3.