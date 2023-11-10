Блэкер: всегда, когда приезжаешь на Дальний Восток, не знаешь чего ожидать

Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер прокомментировал итоги двух матчей своей команды в Хабаровске с «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ.

Напомним, в первом из них победу праздновали хозяева (5:1), во втором — екатеринбуржцы (3:2).

«Всегда, когда приезжаешь на Дальний Восток, не знаешь чего ожидать, что на льду, что и вне его. Поэтому знали, что будет нелегко. Так и получилось, вчера был не наш день, точнее, вечер. Забили одну, пропустили четыре подряд. В этот раз сыграли более уверенно, поэтому взяли два очка в основное время.

В двух встречах до этого уступили «Амуру» в основное время? Наверное, из-за того, что у них терпеливая система игры, ждут, контратакуют. Не могу назвать точную причину, но такое случается. Сейчас уже нет проходных матчей, никто не дарит очки, каждый вечер тебе надо доставать из себя максимум для победы.

«Автомобилист» занимает 19-е место в Лиге по игре во втором периоде? Возможно, немного проседаем после активного первого периода. Над этим определённо надо работать.

Как оцениваю качество игры команды на данном отрезке чемпионата? Пока случаются взлёты и падения, но такое происходит не только у нас. Конечно, хочется играть более стабильно, мы стремимся к этому. Надо цепляться за эту игру и продолжить победную серию в двух матчах во Владивостоке», — сказал Блэкер в интервью Metaratings.

Команда из Екатеринбурга набрала 36 очков и занимает пятое место в таблице Восточной конференции. Следующие два матча «Автомобилист» проведёт во Владивостоке с местным «Адмиралом». Матчи пройдут 12 и 14 ноября.