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Хет-трик Лео Карлссона не спас «Анахайм» от поражения в матче с «Филадельфией»

Хет-трик Лео Карлссона не спас «Анахайм» от поражения в матче с «Филадельфией»
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахайм Дакс» и «Филадельфией Флайерз». Победу в матче одержали «лётчики» со счётом 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 6
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Кутюрье (Аткинсон, Замула) – 04:57     0:2 Аткинсон (Санхайм, Фёрстер) – 12:31     0:3 Бельпедио (Фараби) – 22:33     1:3 Карлссон (Киллорн, Мактавиш) – 33:15 (pp)     1:4 Санхайм (Фараби, Йорк) – 47:39     2:4 Карлссон (Киллорн, Минтюков) – 50:34     2:5 Типпетт (Фрост) – 53:07     3:5 Карлссон (Терри, Строум) – 58:32 (pp)     3:6 Типпетт (Санхайм, Лотон) – 58:59    

Результативными передачами отметились российские защитники — Павел Минтюков из «Анахайма» и Егор Замула из «Филадельфии». Хет-трик на счету второго номера прошедшего драфта 18-летнего нападающего «Анахайма» Лео Карлссона. «Флайерз» взяли реванш за поражение в домашнем матче от «Анахайма» со счётом 4:7.

В параллельном матче «Вегас» на домашней площадке принимал «Сан-Хосе». Матч закончился разгромной победой «Голден Найтс» со счётом 5:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Пьетранджело (Амадио, Стоун) – 01:00     2:0 Мартинес (Амадио, Каррье) – 11:19     3:0 Карлссон (Айкел, Пьетранджело) – 42:24 (sh)     4:0 Мартинес (Пьетранджело, Карлссон) – 44:40     5:0 Хауден (Рённбьерг) – 49:34    

Гол и две передачи на счету защитника Алекса Пьетранджело.

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