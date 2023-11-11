Хет-трик Лео Карлссона не спас «Анахайм» от поражения в матче с «Филадельфией»

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахайм Дакс» и «Филадельфией Флайерз». Победу в матче одержали «лётчики» со счётом 6:3.

Результативными передачами отметились российские защитники — Павел Минтюков из «Анахайма» и Егор Замула из «Филадельфии». Хет-трик на счету второго номера прошедшего драфта 18-летнего нападающего «Анахайма» Лео Карлссона. «Флайерз» взяли реванш за поражение в домашнем матче от «Анахайма» со счётом 4:7.

В параллельном матче «Вегас» на домашней площадке принимал «Сан-Хосе». Матч закончился разгромной победой «Голден Найтс» со счётом 5:0.

Гол и две передачи на счету защитника Алекса Пьетранджело.