Жамнов прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Ладой»

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (3:4 Б).

«Ожидали, что «Лада» в домашней игре начнёт с давления. Чуть-чуть перестроились потом. Они показали всё, что мы ожидали. Много удалений? Это игровая дисциплина, иногда эмоции перехлёстывают. Третий гол? Это ошибки, наша внутренняя кухня. От этого никуда не деться. Хочется ошибаться как можно меньше. Было много брака во втором периоде, не было нацеленности в концовке, лишний пас присутствовал. Иногда переигрывали, за счёт лишнего паса атака уходила. Не сказал бы, что это относится к овертайму. Играли в меньшинстве, потом контролировали ситуацию. Играли до конца. Тяжело играть с командами, которые играют в открытый хоккей. Но стили у нас совсем разные. Мы совершили ошибки, которые не должны были, поэтому проиграли матч. Соперники использовали наши ошибки, а мы их нет», — приводит слова Жамнова с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, «Спартак», набрав одно очко (43 всего), вышел на первое место на Западе. Это поражение прервало победную серию красно-белых, которая перед этой игрой составляла три матча.