Е. Свечников получил четыре минуты штрафа за удар головой в матче с «Металлургом»

В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Металлург» одержал победу над казанским «Ак Барсом» (3:0).

Помимо уверенной победы команды Андрея Разина, матч запомнился грязным эпизодом с участием нападающего гостей Евгения Свечникова, который во время вбрасывания в середине третьего периода нанёс своему оппоненту Никите Гребёнкину удар головой.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

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За своё поведение Свечников удостоился от судей двойного малого штрафа, а всего за этот матч форвард «Ак Барса» провёл в боксе для оштрафованных восемь минут.