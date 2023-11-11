«Никакого значения это не имеет». Браташ — о том, что не получил приглашение на Матч звёзд

Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Спартаком» (4:3 Б) высказался о том, что не получил приглашение на Матч звёзд лиги в качестве тренера сборной дивизиона Харламова, несмотря на то что его команда лидирует в нём.

«Не выбрали на Матч звёзд? Совершенно никакого значения для меня это не имеет. Побуду в выходные с семьёй, которую я не вижу», — приводит слова Браташа с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, на Матче звёзд КХЛ, который пройдёт 9 и 10 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге на «СКА Арене», сборную дивизиона Харламова возглавит главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин.