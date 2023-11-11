Губернатор Самарской области поздравил «Ладу» с победой над «Спартаком»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил тольяттинскую «Ладу» с сегодняшней победой над «Спартаком» (4:3 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Поздравляю болельщиков «Лады» с очередной блестящей победой нашей команды! Парни ещё раз доказали, что у них есть не только мастерство, но и несгибаемый характер, воля к победе. Уступая в счёте, не сдавались, не опускали руки, бились с запредельной самоотдачей. Об этом сказал и главному тренеру Олегу Владимировичу Браташу, когда позвонил ему после матча, чтобы поздравить и поблагодарить за игру тренерский штаб, всю команду. Безусловно, помогла «Ладе» сегодня выиграть в этом непростом матче и мощнейшая поддержка полных трибун. С победой, «Лада»! С победой, Тольятти!» — приводит слова Азарова пресс-служба «Лады».

Напомним, «Лада» одержала третью победу подряд. Команда Олега Браташа набрала 41 очко и возглавляет таблицу Восточной конференции.