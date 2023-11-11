Шумаков прокомментировал 300-е очко за карьеру в КХЛ

Нападающий тольяттинской «Лады» Сергей Шумаков прокомментировал 300-е очко за карьеру в КХЛ, заработанное им в сегодняшнем матче с московским «Спартаком» (4:3 Б).

Напомним, в этой игре 31-летний форвард отметился заброшенной шайбой, реализовав большинство.

«Если честно, стараюсь не думать об этом. Если появляется какой-то момент, то стараюсь выжать из него максимум. Самое главное – это приносить пользу команде, всё просто», — приводит слова Шумакова пресс-служба «Лады».

В текущем сезоне на счету Шумакова 9 (6+3) очков в 16 сыгранных матчах за команду Олега Браташа.

Напомним, «Лада» одержала третью победу подряд. Коллектив из Тольятти набрал 41 очко и возглавляет таблицу Восточной конференции КХЛ.