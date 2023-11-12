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Гол + пас Малкина и дубль Карлссона помогли «Питтсбургу» всухую обыграть «Баффало»

Гол + пас Малкина и дубль Карлссона помогли «Питтсбургу» всухую обыграть «Баффало»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

Две заброшенные шайбы в составе победителей в свой актив записал шведский защитник Эрик Карлссон, ещё по разу отличились Дрю О'Коннор и российский нападающий Евгений Малкин, также записавший в свой актив результативную передачу. Сидни Кросби отметился в сегодняшней встрече ассистом.

Гости по ходу матча отличиться заброшенными шайбами не смогли.

«Питтсбург» после 13-ти матчей находится на 12-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 14 очков. «Баффало» провёл 15 матчей и набрал столько же очков. Они находятся на 11-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Малкин – 19:01     2:0 О'Коннор (Эллер, Грейвз) – 36:24     3:0 Карлссон (Смит, Малкин) – 40:27 (pp)     4:0 Карлссон (Гюнцель, Кросби) – 58:11    
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