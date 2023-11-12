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Три гола Бучневича и один гол Торопченко помогли «Сент-Луису» разгромить «Колорадо»

Три гола Бучневича и один гол Торопченко помогли «Сент-Луису» разгромить «Колорадо»
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Сегодня, 12 ноября, в Денвере (США) на стадионе «Болл-арена» состоялся матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в котором сошлись «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз». В итоге победу одержали гости со счётом 8:2.

В составе хозяев отличились Микко Рантанен, забросивший шайбу на 37-й минуте и Джонатан Друен за секунд до конца игры. Российско-болгарский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отыграл 42 минуты, успев пропустить шесть голов и совершить 22 сейва.

В составе хозяев тремя заброшенными шайбами отличился российский хоккеист Павел Бучневич. Его соотечественник Алексей Торопченко также смог отличиться, уже на самой последней минуте. Помимо россиян заброшенными шайбами выделились Брейден Шенн, также оформил три гола, а также Тори Крюг.

Таким образом, «Блюз» одержали вторую победу подряд, а «Эвеланш» терпят поражение в двух последних матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 8
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Шенн (Крюг, Фолк) – 01:08     0:2 Шенн (Саад) – 18:53     0:3 Крюг (Томас, Фолк) – 19:58     0:4 Бучневич (Сундквист, Парэйко) – 31:52 (sh)     1:4 Рантанен (Макар, Маккиннон) – 36:07     1:5 Бучневич (Томас, Шенн) – 41:20 (pp)     1:6 Шенн (Томас, Кайру) – 42:49 (pp)     1:7 Бучневич (Томас) – 55:57 (sh)     1:8 Торопченко (Сундквист) – 59:11     2:8 Джонсон (Друен) – 59:32    
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