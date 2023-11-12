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Лидер «Баффало» в ярости разломал клюшку о ворота после гола «Питтсбурга»

Лидер «Баффало» в ярости разломал клюшку о ворота после гола «Питтсбурга»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

В концовке матча голом в пустые ворота отметился защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон. За несколько секунд перед голом игрок обороны «Баффало» Расмус Далин в отчаянном прыжке помешал Джейку Гюнцелю забросить шайбу в пустые ворота. Однако уже через мгновение шайба всё-таки побывала в воротах, а Далин со злости разломал клюшку о штангу ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим гол и результативную передачу российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина.

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