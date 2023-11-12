«Нас уже ничем не испугать. Сейчас вообще мини-отпуск!» Игнатьев — о календаре «Куньлуня»

Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев после поражения от «Авангарда» (4:6) в Омске рассказал о календаре китайского клуба.

«Этап с ненормальным календарём мы уже прошли, нас уже ничем не испугать, ведь мы играли четыре матча за пять дней, шесть за восемь дней. Сейчас игры идут через день, и мы даже выходные даём ребятам между матчами. А после этой игры у нас вообще три дня до «Локомотива» — это как мини-отпуск! Ну мы знали свой календарь заранее, понимали, что будет убойный октябрь.

За последние 10 игр у нас была только одна бездна, где проиграли без вариантов – матч с ЦСКА. Там после первого периода было видно, что ничего не будет. Всё остальное – всё решается в третьем периоде, в овертайме, в буллитах. Парни красавцы, они стараются всегда, как бы тяжело ни было», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.