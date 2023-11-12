Игнатьев: предлагал Вону наши российские обычаи, клюшку в мусорке держать. Он отказался

Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев после поражения от «Авангарда» (4:6) в Омске прокомментировал дубль нападающего Тайлера Вона, который не забрасывал 33 матча.

«Да, Тайлер Вон не забивал 33 матча, а сегодня сделал дубль. Вся команда за него переживала, и он сам переживал. Я ему предлагал всякие наши российские обычаи: клюшку в мусорном ведре держать, в туалет на руки ходить. Не знаете такого? Это старая хоккейная уловка, если не идёт. Но Вон отказался, там менталитет немножко другой. Рады, конечно, за него, но он так испугался двух голов, что потом в пустые ворота не попал. А так бы вообще хет-трик был бы… Рады за него, парень небольшой, но с большим сердцем», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.