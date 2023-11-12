Умер олимпийский чемпион Роман Чехманек

Бывший вратарь национальной команды Чехии Роман Чехманек, входивший в состав сборной на Олимпиаде в Нагано (1998), умер в возрасте 52 лет. Об этом сообщает Hokej.cz.

Чехманек — олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в составе сборной Чехии, пятикратный чемпион Чехии, чемпион Чехословакии.

На драфте 2000 года, когда Чехманеку было уже 29 лет, его в шестом раунде выбрала «Филадельфия Флайерз». В дебютном сезоне в НХЛ Чехманек отыграл 10 матчей без пропущенных шайб и был номинирован на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата. В сезоне-2002/2003 Чехманек вместе с одноклубником Робертом Эшем разделил с вратарём «Нью-Джерси Дэвилз» Мартином Бродёром «Уильям М. Дженнингс Трофи» — приз вратарю (вратарям), сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей за команду, пропустившую наименьшее количество шайб.

Всего в НХЛ экс-голкипер сыграл 212 матчей, в которых одержал 110 побед с 91,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,08.