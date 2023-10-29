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Бывший нападающий НХЛ Адам Джонсон умер от пореза горла коньком в матче чемпионата Англии

Бывший нападающий НХЛ Адам Джонсон умер от пореза горла коньком в матче чемпионата Англии
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Пресс-служба «Ноттингем Пантерз» подтвердила смерть нападающего Адама Джонсона. Сегодня экс-форвард НХЛ получил страшный порез горла коньком во время матча чемпионата Англии. Форвард потерял сознание на льду, заливая площадку кровью. Сообщается, что после этого Джонсон скончался в больнице.

«Ноттингем Пантерз» опустошены: Адам Джонсон трагически скончался в результате ужасного несчастного случая на матче в Шеффилде вчера вечером. Клуб будет очень скучать по нему и никогда его не забудет.

Адам, наш номер 47, был не только выдающимся хоккеистом, но и отличным товарищем по команде и невероятным человеком, у которого вся жизнь была впереди. «Пантерз» хотели бы выразить наши соболезнования семье Адама, его девушке и всем друзьям в это чрезвычайно трудное время, наши мысли с вами.
Все в клубе, включая игроков, персонал, руководство и владельцев, убиты горем, получив известие о кончине Адама», — говорится в заявлении клуба.

Джонсон провёл 13 матчей за «Питтсбург» с 2018 по 2020 год.

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