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Кудашов: противостояние с Квартальновым? То, что было, это было много лет назад

Кудашов: противостояние с Квартальновым? То, что было, это было много лет назад
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над минскими одноклубниками (2:1) ответил на вопрос о противостоянии с наставником «зубров» Дмитрием Квартальновым.

«Кудашов против Квартальнова – был ли шарм у противостояния с тренером, чей ЦСКА я тогда выбил с «Локомотивом»? Нет. Я к Дмитрию Вячеславовичу отношусь с огромным уважением. То, что было, это уже было много лет назад. Мы готовились конкретно к команде. Естественно, каждый тренер оставляет свой отпечаток на работу клуба, и многие наработки, которые были в том ЦСКА, они остались сейчас здесь», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 московское «Динамо» отправится в гости к «Спартаку» 14 ноября.

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