Русский вратарь — о словацкой лиге: хоккей без обороны, ты постоянно в работе

Экс-вратарь клубов КХЛ Алексей Красиков, выступающий сейчас в Словакии, рассказал об игре в словацкой лиге за клуб «Липтовски-Микулаш».

«Мы довольно поздно начали общаться с командами по Европе. Были варианты в Швейцарии, Германии и австрийской лиге, но было одно но: всех смущал паспорт. Единственное место, где на это не смотрели — словацкая лига, но и там уже были команды укомплектованы. Нашёлся вариант, где играл мой друг, с которым мы вместе уже выступали за «Спартак», Саша Авцин. Он пообщался с тренером, они освободили место под меня. Я решил ехать, оставив опцию, что могу ехать в КХЛ в любой момент с небольшим выкупом. Здесь лояльно к этому относятся и всё понимаю

Хоккей тут без обороны, обилие опасных моментов, никто не закрывается — здесь их раза в полтора-два больше, чем было в карьере. Каждый матч выходы «в ноль», «2 в 1», очень часто играешь в неравных составах — команды играют только на атаку, чтобы забить, мало кто думает о защите. Хоккей из-за этого тут очень результативный, и для меня это большой плюс: некогда расслабляться, ты постоянно в работе и должен справляться с нестандартными ситуациями и контратаками», — сказал Красиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Красиковым читайте на «Чемпионате» сегодня, 13 ноября, в 10:00 мск.