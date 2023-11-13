Русский вратарь, играющий в Европе: люди просто не задают вопросы про политику

Экс-вратарь клубов КХЛ Алексей Красиков, выступающий сейчас в Словакии за клуб «Липтовски-Микулаш», рассказал, что в его кругу общения нет разговоров о политике.

«Вспоминал ли кто-то про политику в разговорах? В моём кругу общения люди играют в хоккей, и мы говорим только о том, как нам лучше сыграть. Можно обсудить машины, игры, что угодно, но не политику — поэтому таких проблем нет, люди просто не задают вопросы про это», — сказал Красиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

В текущем сезоне чемпионата Словакии Красиков за «Липтовски-Микулаш» сыграл 14 матчей, в которых одержал девять побед с 90,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,92. В КХЛ Красиков играл за «Атлант», «Сибирь», «Сочи» и «Спартак».