Красиков — о матчах с «Сибирью»: выкладываешься на миллион процентов, тут я стал мужиком

Экс-вратарь клубов КХЛ Алексей Красиков, выступающий сейчас в Словакии, рассказал о матчах против своего бывшего клуба — «Сибири».

«Хорошо получались игры против «Сибири»? Я знал костяк игроков, многие нюансы мы их отрабатывали. Помню, когда мой близкий друг Сашка Шаров бил буллит, я знал, что он будет делать, потому что мы с ним этот трюк отрабатывали сотни раз. Хотелось победить, потому что я в этой команде провёл большую часть своей карьеры и осознанной жизни, город, в который я переехал, когда был юнцом и стал мужиком.

Эта команда для меня многое значит, я выкладывался на миллион процентов — тут надо было контролировать свои эмоции, чтобы надо было побеждать. В Новосибирске приятно и тепло встречали болельщики, которые никогда не забывают бывших игроков, было приятно и во время игры, и после неё, можно было сказать им спасибо за все сезоны, которые я тут провёл», — сказал Красиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.