«Тренер сказал, что хоккей — это не моё». Красиков — о начале карьеры в МХЛ

Экс-вратарь клубов КХЛ Алексей Красиков, выступающий сейчас в Словакии за клуб «Липтовски-Микулаш», рассказал о начале своей карьеры.

«Когда я связывался даже с командами МХЛ-Б, никто не брал даже на просмотр, никому было не интересно смотреть на вратаря без регалий и статистики, я был из слабой команды [«Вымпел»]. Один клуб по ошибке позвал на просмотр, я уехал через два дня — кажется, это был Оренбург. В «Химике» тоже был несколько дней, и тренер вратарей сказал, что хоккей — это не моё, иди, работу ищи. Но сложилось так, как сложилось, благодарен всем — это сделало меня тем человеком, которым я являюсь сейчас.

Я старался заниматься с тренерами вратарей, мама меня в детстве много возила на тренировки. Я работал с Алексеем Давыдовым, хороший мужик, который и тренер качественный, и в голове может помочь — где-то даже бесплатно он работал, потому что понимал, что финансы были проблемной стороной. Можно сказать, что дедушка моей карьеры — Виталий Ерфилов, человек, который дал мне очень много в ментальном плане, дал понять, как работать после пропущенных голов, что делать, когда ты пропускаешь много голов. Он дал понять: если ты развалишься, то у тебя слабая психология и ты не готов быть сильным вратарём, за это ему большое спасибо», — сказал Красиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.