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Кучеров стал второй звездой недели НХЛ по версии The Hockey News

Кучеров стал второй звездой недели НХЛ по версии The Hockey News
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Портал The Hockey News представил тройку звёзд недели в Национальной хоккейной лиги.

Второй звездой недели признан российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

«В трёх матчах на этой неделе Кучеров забил четыре гола и набрал семь очков, имея в среднем колоссальные (23:10) минуты игрового времени – больше, чем у любого нападающего лиги.

30-летний снайпер забил 11 голов в 14 играх в этом сезоне – почти половину от общего числа в 30 голов, которые он забил за «Лайтнинг» в прошлом сезоне. Его личный рекорд в карьере (41 гол и 128 очков) ему будет сложно превзойти, но Кучеров, безусловно, сможет превзойти свой результат прошлого года в 113 очков.

Если вы имеете дело с ним в зоне нападения, лучше сразу атаковать его, чтобы он не выставил вас в дурацком свете и не забил шайбу в ваши ворота», — сказано в статье.

Первой звездой недели признан форвард Кайл Коннор из «Виннипег Джетс». Он забил пять голов и сделал три передачи, набрав восемь очков за три игры. Третье место занял Вильям Нюландер из «Торонто Мэйпл Лифс». На его счету четыре гола и семь очков в четырёх играх недели.

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