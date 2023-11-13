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Главный тренер «Рейнджерс» Лавиолетт: Панарин демонстрирует потрясающую игру

Главный тренер «Рейнджерс» Лавиолетт: Панарин демонстрирует потрясающую игру
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт после матча с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 Б) отметил сильную игру российского форварда Артемия Панарина.

«Каждый раз, когда вы влияете на ход игры, то обретаете уверенность в себе. Винни [Винсент Трочек] в центре был невероятен. Панарин сейчас демонстрирует потрясающую игру. Когда они на льду, всё время происходят хорошие вещи. Конечно, такое легче реализовать, когда находишься в зоне атаки и создаёшь моменты. Вы начинаете понемногу чувствовать это, и вместе с этим обретаете уверенность», — приводит слова Лавиолетта Lohud.

Напомним, в матче Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Таким образом он продлил результативную серию в НХЛ до 14 матчей, повторив рекорд среди российских игроков.

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