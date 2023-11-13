«Даллас» забил 7 голов «Миннесоте» в неравных составах. Это второй результат в истории НХЛ

«Даллас Старз» забил семь голов в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» в неравных составах. Две шайбы пришлись на меньшинство «звёзд», пять — на игру в большинстве.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, это второй результат в истории НХЛ. Рекорд принадлежит «Бостон Брюинз», которые в сезоне-1974/1975 забросили восемь шайб в неравных составах в игре с «Миннесотой Норт Старз» (8:0).

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 8:3.

Ранее главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон раскритиковал игру лидеров команды — Кирилла Капризова и Мэтта Болди в игре с «Даллас Старз».