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Сушинский высказался о повторении Панариным рекорда «Рейнджерс» по результативной серии

Сушинский высказался о повторении Панариным рекорда «Рейнджерс» по результативной серии
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Чемпион мира, бывший нападающий «Авангарда» и СКА Максим Сушинский прокомментировал повторение нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным рекорда России и клуба по длительности результативной серии в НХЛ.

«Мне кажется, Артемий результативен не только в нынешнем сезоне. У Панарина есть задача — выиграть Кубок Стэнли. То, что он там бьёт какие-то рекорды — это не так важно для него. Конечно, это очень приятно. Но вряд ли это принесёт какие-то дивиденды в борьбе за победу в Кубке Стэнли.

Главное, чтобы он в плей-офф играл с такой же результативностью. Я не думаю, что Артемий стремился к этому рекорду. Это не те заслуги, которые он хочет. Панарин хочет, чтобы его имя было на Кубке Стэнли, а этот рекорд — это маленький бонус», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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