Ни дня без набранных очков! Панарин повторил рекорд «Рейнджерс» и уже на хвосте у Гретцки

Ни одного матча без очков – под таким девизом проходит первый месяц регулярки для Артемия Панарина. Девиз его команды – выигрывать во что бы то ни стало. Травмы продолжают валиться на «Рейнджерс», которым уже приходится действовать без Игоря Шестёркина, Адама Фокса и Филипа Хитила, а матч с «Коламбусом» не смог закончить защитник второй пары Райан Линдгрен. В третьем периоде Шон Курали заехал американцу локтем в лицо и вывел его из игры.

Это не единственная трудность, с которой сегодня столкнулись «Рейнджерс». Они слишком вальяжно начали матч и в итоге пропустили первыми – Джастин Дэнфорт подправил на пятачке шайбу после броска Эрика Гудбрансона. После пропущенного гола «Рейнджерс» быстро собрались и организовали ответ – Крис Крайдер забросил свою 10-ю шайбу в сезоне.

В середине игры состоялось знаменательное событие – Панарин ассистировал Алексису Лафреньеру и повторил сразу два внушительных достижения! Во-первых, рекорд «Рейнджерс» по продолжительности очковой серии со старта сезона, который был установлен в далёком сезоне-1972/1973 Родом Жильбером! Во-вторых, он уже сидит на хвосте у Уэйна Гретцки, единственного игрока «Рейнджерс» за последние 30 лет, у которого была серия дольше (на любом отрезке сезона) – 15 матчей подряд с очками в сезоне-1996/1997.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В-третьих, Артемию покорился аналогичный рекорд среди россиян в истории НХЛ, он сравнялся с Дмитрием Квартальновым, который, выступая за «Бостон», на старте сезона-1992/1993 также выдал 14-матчевую серию с очками!

Отметим, как расцвёл Лафреньер, играя в звене с таким неудержимым Панариным. Сейчас первый номер драфта начинает оправдывать свой потенциал и набирает очки в пяти матчах подряд, а сегодня впервые в сезоне сделал дубль. Второй его гол пришёлся на самую концовку игры, когда «Рейнджерс» всеми силами пытались сравнять счёт. Во втором периоде они пропустили дважды за 19 секунд, но пережили и эту трудность, могли сравнивать счёт ещё до перерыва. Тогда Каапо Какко на пятачке закопал шайбу в ворота Элвиса Мерзликина, но судьи после долгого просмотра посчитали, что игра в тот момент уже была остановлена.

В третьем периоде «Рейнджерс» перебросали «Коламбус» 17-3, и с последним броском Мерзликин всё-таки не справился. Сначала латвийский вратарь не смог зафиксировать шайбу после мощного выстрела Панарина с синей линии, затем Крайдер на пятачке переправил шайбу Лафреньеру, который перевёл игру в овертайм. У канадского нападающего семь голов в 14 матчах – в прошлом сезоне до этой отметки он добрался только в 49-й игре. У Панарина – 24 (8+16) очка в 14 играх, он всего на балл отстаёт от лидирующего в гонке бомбардиров Петтерссона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Этот рекорд многое для меня значит. Спасибо партнёрам и друзьям за поддержку. Приятно, что тяжёлая работа приносит результат для Лаффи, я очень счастлив и за него», — отметил после игры Панарин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В буллитной серии Панарин был первым – чуть не потерял шайбу, в итоге перемудрил и не смог переиграть Мерзликина. Наверное, не хватило свежести, потому что он сыграл более 28 минут, установив личный рекорд в НХЛ по игровому времени. Не удалась попытка и Зибанеджаду, но на выручку пришёл Лафреньер, блестяще переигравший Мерзликина. Джонатан Куик не пропустил ни одной из трёх попыток «Коламбуса», обеспечив «Рейнджерс» победу.