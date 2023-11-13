ФХР представила расписание Кубка Первого канала
Федерация хоккея России представила расписание Кубка Первого канала, который пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» с 14 по 17 декабря 2023 года.
14 декабря, четверг
14:00* Беларусь – Китай
18:30 Россия – Казахстан
16 декабря, суббота
11:00 Казахстан – Китай
15:00 Беларусь – Россия
17 декабря, воскресенье
11:00 Беларусь – Казахстан
15:00 Россия – Китай
*Время начала матчей – московское.
Напомним, ранее Федерация хоккея России опубликовала расширенный список сборной «Россия 25», в который вошли представители 14 клубов КХЛ. Средний возраст игроков – 24 года. Главный тренер команды – Роман Ротенберг. Полный состав тренерского штаба будет объявлен позднее.
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