Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ФХР представила расписание Кубка Первого канала

ФХР представила расписание Кубка Первого канала
Аудио-версия:
Комментарии

Федерация хоккея России представила расписание Кубка Первого канала, который пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» с 14 по 17 декабря 2023 года.

14 декабря, четверг
14:00* Беларусь – Китай
18:30 Россия – Казахстан

16 декабря, суббота
11:00 Казахстан – Китай
15:00 Беларусь – Россия

17 декабря, воскресенье
11:00 Беларусь – Казахстан
15:00 Россия – Китай

*Время начала матчей – московское.

Напомним, ранее Федерация хоккея России опубликовала расширенный список сборной «Россия 25», в который вошли представители 14 клубов КХЛ. Средний возраст игроков – 24 года. Главный тренер команды – Роман Ротенберг. Полный состав тренерского штаба будет объявлен позднее.

Материалы по теме
Стал известен расширенный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android