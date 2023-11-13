ФХР представила расписание Кубка Первого канала

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Федерация хоккея России представила расписание Кубка Первого канала, который пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» с 14 по 17 декабря 2023 года.

14 декабря, четверг

14:00* Беларусь – Китай

18:30 Россия – Казахстан

16 декабря, суббота

11:00 Казахстан – Китай

15:00 Беларусь – Россия

17 декабря, воскресенье

11:00 Беларусь – Казахстан

15:00 Россия – Китай

*Время начала матчей – московское.

Напомним, ранее Федерация хоккея России опубликовала расширенный список сборной «Россия 25», в который вошли представители 14 клубов КХЛ. Средний возраст игроков – 24 года. Главный тренер команды – Роман Ротенберг. Полный состав тренерского штаба будет объявлен позднее.