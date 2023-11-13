В расширенный состав «России 25» на Кубок Первого канала вошли 15 хоккеистов СКА

В расширенный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря вошли 15 хоккеистов СКА: два вратаря, четыре защитника и девять нападающих.

Вратари: Никита Серебряков, Артемий Плешков;

Защитники: Александр Никишин, Максим Федотов, Артём Сергеев, Артём Земченок;

Нападающие: Валентин Зыков, Захар Бардаков, Николай Поляков, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Сергей Толчинский, Михаил Воробьёв, Марат Хайруллин, Андрей Чивилёв.

Напомним, в расширенный список вошли представители 14 клубов Континентальной хоккейной лиги. Средний возраст игроков – 24 года. Главный тренер команды – Роман Ротенберг. Отмечается, что полный состав тренерского штаба будет объявлен позднее.