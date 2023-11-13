Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дементьев дал оценку состава сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала

Дементьев дал оценку состава сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.

«Интересный состав вызван на Кубок Первого канала. Мы видим, что в составе есть практически две команды, которые могут провести спарринг между собой. А тренерский штаб уже выберет тех, кто, по его мнению, будет достойно представлять страну на этом турнире. Практически все вызванные игроки являются лидерами в своих командах, показывают великолепную игру и подготовку. Со многими хоккеистами тренерский штаб уже знаком, потому что с ними уже встречались, вызывали их в сборную. Надеемся, что будут сделаны очень хорошие сочетания и нам понравится игра в исполнении сборной России», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Объявлен состав «России 25» на Кубок Первого канала. Что это за сборная?
Объявлен состав «России 25» на Кубок Первого канала. Что это за сборная?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android