Дементьев дал оценку состава сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.

«Интересный состав вызван на Кубок Первого канала. Мы видим, что в составе есть практически две команды, которые могут провести спарринг между собой. А тренерский штаб уже выберет тех, кто, по его мнению, будет достойно представлять страну на этом турнире. Практически все вызванные игроки являются лидерами в своих командах, показывают великолепную игру и подготовку. Со многими хоккеистами тренерский штаб уже знаком, потому что с ними уже встречались, вызывали их в сборную. Надеемся, что будут сделаны очень хорошие сочетания и нам понравится игра в исполнении сборной России», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.