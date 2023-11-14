Гендиректор «Лады»: лидировать в КХЛ хотя бы несколько дней — из области детских снов

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв заявил, что для него не стала сюрпризом отличная игра и результаты тольяттинского клуба в текущем сезоне КХЛ.

«Многие называют совесть самым главным судьёй в жизни человека. Но, на мой взгляд, как показывают практика и опыт, таковым является время. Когда я пришёл в «Ладу» два с половиной сезона назад, у меня тоже брали большое интервью. Тогда меня спросили, есть ли у меня какая-нибудь мечта. И я сказал: «Да. Выиграть Кубок Гагарина».

Возможно, я бы не поверил, что мы будем именно на первом месте. Но в том, что мы бы находились в зоне плей-офф по итогам регулярки, я был уверен. Не особо хотелось бы об этом распространяться, чтобы не давать повода ухмыльнуться экспертам и злопыхателям, которые постоянно использовали лёгкую иронию в адрес команды, подтрунивали над ней.

Вера в команду всегда сидела где-то внутри, и не только у меня. Я видел, как работают тренеры, как настроены игроки. То, что мы не будем идти в конце, было очевидно для меня. Возглавить таблицу российского чемпионата хотя бы на несколько дней — откуда-то из области детских снов (улыбается)», — сказал Чеботарёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Чеботарёвым читайте на «Чемпионате» сегодня, 14 ноября, в 8:00 мск.