«Все три гола мы забили, два в свои, один — в чужие». Леонтьев — о поражении от ЦСКА

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал результат матча с ЦСКА (1:2) и заявил, что нижнекамская команда не заслуживала поражения в основное время.

«Результат отрицательный, игра боевая. Все три гола мы забили, два в свои, один — в чужие. Хотелось бы увезти с этой поездки большего. Как говорится, на одно очко мы здесь наиграли, но результат на табло. Готовимся к домашней серии.

Мы второй сезон подряд плохо начинаем, а потом разгоняемся? Да, надо все варианты и проблемы решать быстро, молниеносно, тогда будет результат. Если ты видишь, что в какой-то линии у тебя провал, в защите, нападении или вратарской линии, нужно сразу реагировать. Так получается, что два сезона у нас подряд вратарская линия проваливается. Надо было действовать быстро, если ты проваливаешь сезон. Поэтому нашли Долганова, который в этом сезоне очень здорово нам помогает. Есть Тихомиров, которого мы не списываем ни в коем случае. Есть Николаев. Ещё будем укрепляться, хорошие игроки всегда нужны, что в нападении, что в защите», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.