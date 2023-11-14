«Проснулся и увидел сообщение». Макдэвид — о том, как он узнал о смене тренера «Эдмонтона»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид ответил на слухи, согласно которым именно он был инициатором смены главного тренера Джея Вудкрофта на экс-наставника клуба OHL «Эри Оттерс» Криса Ноблоха, который ранее тренировал канадца.

«Я проснулся и увидел сообщение о смене главного тренера, как, возможно, и вы, ребята. Я знаю эту историю с якобы моим участием в принятии данного решения, но она очень далека от истины», — цитирует Макдэвида журналист «Ойлерз» Даниэль Нюджент-Боуман в своей соцсети.

Ранее генеральный директор «Эдмонтона» по хоккейным операциям Джефф Джексон заявил, что руководство «Ойлерз» не советовалось с лидерами команды, прежде чем принимать решение о кандидатуре нового главного тренера.