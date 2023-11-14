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Новый главный тренер «Эдмонтона» поделился эмоциями от первой победы у руля команды

Новый главный тренер «Эдмонтона» поделился эмоциями от первой победы у руля команды
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох прокомментировал первую победу у руля команды в НХЛ. «Нефтяники» уверенно обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата.

«Это было невероятно… Перед началом матча у меня на столе лежала шайба, и я подумал: «У меня есть одна шайба, но двое детей». Потом мы выиграли, у меня стало две шайбы, и теперь я могу сделать всех своих детей счастливыми. Может быть, я не скажу им, какая шайба игровая, а какая сувенирная.

После матча они сделали что-то действительно особенное. Они смотрели видео по телевизору, они представили шайбу, и моя жена по телевизору просто сказала несколько слов. Это было очень мило с их стороны», — приводит слова Ноблоха официальный сайт НХЛ.

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