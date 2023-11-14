Щитов: нехорошая тенденция среди хоккеистов ябедничать – на судей, журналистов

Хоккейный эксперт и бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал ситуацию вокруг защитника петербургского «Динамо» Павла Елизарова. Хоккеист был оштрафован ВХЛ на 50 тысяч рублей за критику судей.

«Я всегда старался общаться с судьями уважительно. По-другому и нельзя, я был капитаном команды. Но однажды главный арбитр (сейчас известный судья, тогда ещё он только начинал) достаточно грубо ответил мне. Потом я подъехал к нему и задал вопрос, почему он себе такое позволяет. Судья извинился, и у нас были нормальные отношения.

Интересное пошло поколение хоккеистов. То жалуются на судей, что они не так себя ведут. Так объяснитесь с арбитром на льду. Ладно это было бы удаление, но зачем выносить личные взаимоотношения на публику? Какие-то ябеды пошли. То жалуются на журналистов. Какая-то нехорошая тенденция ябедничать. Понятно, что ситуации бывают разные, но хоккей – мужская игра. Судья тоже мужчина, с ним можно объясниться и во время игры, и после и решить все вопросы», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, Елизаров в перерыве матча обратил внимание лиги и общественности на грубое общение от судей во время игр.