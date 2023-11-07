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Защитник «Динамо» СПб Елизаров: непозволительно, когда судья говорит: «Закрой рот!»

Защитник «Динамо» СПб Елизаров: непозволительно, когда судья говорит: «Закрой рот!»
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Защитник клуба ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург Павел Елизаров во время матча с «Дизелем» (3:5) обратил внимание лиги и общественности на грубое общение от судей во время игр.

«Сначала скажу не по игре. Уже вторую игру я сталкиваюсь с тем, что судейский состав в разговоре с игроками слишком много себе позволяет. Может, лиге стоит обратить внимание, сказать судьям, что они не главные. В хоккей играем мы, и люди ходят на нас, а не на них. Они не имеют никакого права так разговаривать с игроками в грубой форме. Когда подъезжаешь и говоришь: «Товарищ судья...», а он тебе отвечает: «Закрой рот!» Я считаю, что это непозволительно», — заявил Елизаров в интервью во время перерыва.

Сегодняшний матч обслуживали главные арбитры Иван Ермолаев и Александр Садыхов.

В текущем сезоне 22-летний Елизаров сыграл 23 матча, в которых набрал 16 (6+10) очков.

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