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Игрок «Салавата» попал клюшкой по лицу одноклубнику — удаление получил хоккеист «Трактора»

Игрок «Салавата» попал клюшкой по лицу одноклубнику — удаление получил хоккеист «Трактора»
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В Челябинске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В начале третьей двадцатиминутки нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски случайно попал клюшкой по лицу своего одноклубника Динара Хафизуллина. За это судьи наказали форварда «Трактора» Данила Юртайкина, который боролся за шайбу, двойным малым штрафом за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующей встрече «Салават Юлаев» сыграет в гостях со «Спартаком», а «Трактор» примет «Барыс». Обе игры состоятся 16 ноября.

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