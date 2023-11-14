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Два очка Кулёмина помогли «Салавату Юлаеву» одержать гостевую победу над «Трактором»

Два очка Кулёмина помогли «Салавату Юлаеву» одержать гостевую победу над «Трактором»
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В Челябинске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

На 28-й секунде первого периода Максим Шабанов с передач Данила Юртайкина и Владимира Ткачёва открыл счёт в матче. На седьмой минуте периода Николай Кулёмин с передач Алексея Пустозёрова и Матвея Гуськова восстановил равенство в счёте.

В начале второй двадцатиминутки Егор Сучков вывел гостей вперёд. На 16-й минуте периода Александр Шаров с передач Вячеслава Лещенко и Владислава Ефремова сделал счёт 3:1. За 10 секунд до конца второго периода Виталий Кравцов с передачи Ильи Карпухина сократил отставание до минимума.

На третьей минуте заключительного отрезка основного времени Иван Дроздов с передач Николая Кулёмина и Джоша Ливо забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. В середине периода Сергей Телегин с передач Ильи Карпухина и Максима Шабанова установил окончательный счёт.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2023, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шабанов (Юртайкин, Ткачёв) – 00:28 (5x5)     1:1 Кулёмин (Пустозёров, Гуськов) – 06:15 (5x5)     1:2 Сучков – 21:55 (5x5)     1:3 Шаров (Лещенко, Ефремов) – 35:16 (5x5)     2:3 Кравцов (Карпухин) – 39:50 (5x5)     2:4 Дроздов (Кулёмин, Ливо) – 42:54 (5x4)     3:4 Телегин (Карпухин, Шабанов) – 50:07 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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