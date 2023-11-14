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Два очка Кулёмина помогли «Салавату Юлаеву» одержать гостевую победу над «Трактором»

В Челябинске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

На 28-й секунде первого периода Максим Шабанов с передач Данила Юртайкина и Владимира Ткачёва открыл счёт в матче. На седьмой минуте периода Николай Кулёмин с передач Алексея Пустозёрова и Матвея Гуськова восстановил равенство в счёте.

В начале второй двадцатиминутки Егор Сучков вывел гостей вперёд. На 16-й минуте периода Александр Шаров с передач Вячеслава Лещенко и Владислава Ефремова сделал счёт 3:1. За 10 секунд до конца второго периода Виталий Кравцов с передачи Ильи Карпухина сократил отставание до минимума.

На третьей минуте заключительного отрезка основного времени Иван Дроздов с передач Николая Кулёмина и Джоша Ливо забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. В середине периода Сергей Телегин с передач Ильи Карпухина и Максима Шабанова установил окончательный счёт.

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