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Цыплаков в овертайме принёс «Спартаку» победу над «Динамо» в яркой встрече лидеров КХЛ

В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Спартак» в московском дерби принимал «Динамо». Встреча завершилась победой красно-белых в овертайме со счётом 4:3.

На восьмой минуте первого периода Дмитрий Рашевский с передачи Эрика О'Делла открыл счёт в игре. На 11-й минуте периода Максим Цыплаков с передач Александра Бурмистрова и Дмитрия Вишневского восстановил равенство в счёте. Через три минуты Андрей Миронов с передач Максима Джиошвили и Ильи Каблукова вновь вывел бело-голубых вперёд. На 17-й минуте стартового отрезка Егор Филин сделал счёт 2:2.

На четвёртой минуте второй 20-минутки Павел Кудрявцев с передачи Артёма Ильенко в третий раз вывел «Динамо» вперёд.

На 18-й минуте третьего периода Дмитрий Вишневский с передачи Павла Порядина забросил третью шайбу в ворота гостей.

В овертайме Максим Цыплаков принёс «Спартаку» победу.

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