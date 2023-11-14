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Цыплаков в овертайме принёс «Спартаку» победу над «Динамо» в яркой встрече лидеров КХЛ

Цыплаков в овертайме принёс «Спартаку» победу над «Динамо» в яркой встрече лидеров КХЛ
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В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Спартак» в московском дерби принимал «Динамо». Встреча завершилась победой красно-белых в овертайме со счётом 4:3.

На восьмой минуте первого периода Дмитрий Рашевский с передачи Эрика О'Делла открыл счёт в игре. На 11-й минуте периода Максим Цыплаков с передач Александра Бурмистрова и Дмитрия Вишневского восстановил равенство в счёте. Через три минуты Андрей Миронов с передач Максима Джиошвили и Ильи Каблукова вновь вывел бело-голубых вперёд. На 17-й минуте стартового отрезка Егор Филин сделал счёт 2:2.

На четвёртой минуте второй 20-минутки Павел Кудрявцев с передачи Артёма Ильенко в третий раз вывел «Динамо» вперёд.

На 18-й минуте третьего периода Дмитрий Вишневский с передачи Павла Порядина забросил третью шайбу в ворота гостей.

В овертайме Максим Цыплаков принёс «Спартаку» победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Рашевский (О'Делл) – 07:17 (5x5)     1:1 Цыплаков (Бурмистров, Вишневский) – 10:10 (5x4)     1:2 Миронов (Джиошвили, Каблуков) – 13:31 (5x5)     2:2 Филин – 16:29 (5x5)     2:3 Кудрявцев (Ильенко) – 23:25 (5x5)     3:3 Вишневский (Порядин) – 57:23 (5x5)     4:3 Цыплаков (Вишневский, Локтионов) – 60:16 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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