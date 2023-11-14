Цыплаков в овертайме принёс «Спартаку» победу над «Динамо» в яркой встрече лидеров КХЛ

В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Спартак» в московском дерби принимал «Динамо». Встреча завершилась победой красно-белых в овертайме со счётом 4:3.
На восьмой минуте первого периода Дмитрий Рашевский с передачи Эрика О'Делла открыл счёт в игре. На 11-й минуте периода Максим Цыплаков с передач Александра Бурмистрова и Дмитрия Вишневского восстановил равенство в счёте. Через три минуты Андрей Миронов с передач Максима Джиошвили и Ильи Каблукова вновь вывел бело-голубых вперёд. На 17-й минуте стартового отрезка Егор Филин сделал счёт 2:2.
На четвёртой минуте второй 20-минутки Павел Кудрявцев с передачи Артёма Ильенко в третий раз вывел «Динамо» вперёд.
На 18-й минуте третьего периода Дмитрий Вишневский с передачи Павла Порядина забросил третью шайбу в ворота гостей.
В овертайме Максим Цыплаков принёс «Спартаку» победу.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
- 14 ноября 2023
-
22:23
-
22:16
-
22:10
-
22:06
-
21:56
-
21:48
-
21:46
-
21:28
-
21:12
-
21:00
-
20:46
-
20:35
-
20:33
-
20:26
-
20:23
-
20:18
-
20:10
-
20:08
-
20:04
-
19:57
-
19:53
-
19:51
-
19:37
-
19:26
-
19:22
-
19:13
-
19:00
-
18:55
-
18:52
-
18:45
-
18:40
-
18:20
-
18:06
-
17:49
-
17:42