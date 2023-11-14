Билялетдинов: у «Ак Барса» череда поражений? Конечно, есть проблемы

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал домашнюю игру регулярного чемпионата Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА (2:4).

«К сожалению, сыграли неудачно. Мы готовились к матчу, понимали, какой серьёзной будет эта игра. Накануне была хорошая тренировка, и утром с хорошим настроем покатались, было видно, что мы сфокусированы на игре. Но не всё получилось, не все смогли сыграть так, как надо играть. Будем работать, ситуация сложная, но ничего не остаётся, кроме как работать.

Что не так пошло в третьем периоде? Соперник неплохо играл в нашей зоне, они хорошо двигались, создавали нам трудности. Но я не могу сказать, чтобы были серьёзные моменты. В третьей шайбе, решающей, мы допустили ошибку, да. Так случилось.

У Тимура Билялова были проблемы со здоровьем? Никаких проблем нет. Тимура мы хорошо знаем, понимаем, как он может играть. Ахтямова нужно было проверить, дали ему такой шанс. Должен сказать, что он сыграл неплохо. Может быть, не так здорово, но хорошо сыграл. Я не хочу его ни в чём винить. Может быть, первая шайба была неудачная, она из-под ног выскочила, он мог её не увидеть. А в целом играл надёжно.

У «Ак Барса» череда поражений, это какой-то спад? Многие об этом спрашивают, конечно, есть проблемы. Это всегда возникает, когда команда неуспешно выступает. Мы стараемся поправить ситуацию и работать над этим.

Артём Лукоянов сказал, что на льду игра была безэмоциональной? Не могу сказать так, ребята играли на хороших эмоциях, каждый старался сыграть достойно. Может быть, кто-то даже перегорел немножко. Но в плане мотивации вопросов не было», — цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».