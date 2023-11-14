Нападающий «Ак Барса»: у СКА не просматривается никакой системы, они просто бегут

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов рассказал о поражении от СКА (2:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Наверное, это была наша самая безэмоциональная, беззубая игра. Мы не имеем права так играть. Да, кто-то устаёт, но мы не должны так играть. У соперника не просматривается никакой системы, они просто бегут, а мы сегодня очень плохо выглядели. Соперник забил больше шайб, заслуженно победил.

Лишь мы сами можем вернуть себе эмоции, голы, победы. Сила проявится в том, как мы сможем переломить эту ситуацию. Начнём от простого, наладим командную игру, уберём ошибки. Будем вылезать из этой ямы. Есть тренеры, которые будут что-то менять, подсказывать.

Что случилось с командой в начале второго периода? Мы выигрываем вместе, проигрываем вместе. Если в первом периоде у нас ближняя скамейка, то он как-то незаметно проходил. Во втором – дальняя, было тяжело поменяться, нас закрывали. СКА давил, хорошо владел шайбой и забил простые голы. На это мы ответили двумя своими голами, появились эмоции, скамейка ожила. До третьего гола держались, однако не было явных моментов.

Второй матч подряд игроки «Ак Барса» остро реагируют на провокации соперников, в чём причина? Сегодня это было стечением обстоятельств. Дима [Яшкин] просто переносил клюшку, он не бил соперника в голову намеренно. Нужно принять итог сегодняшнего матча и двигаться дальше», — цитирует Лукоянова сайт «Ак Барса».