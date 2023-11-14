Жамнов: «Динамо» не даст поиграть в красивый хоккей, против них нужны «мусорные» голы

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над «Динамо» (4:3 ОТ) рассказал о стиле игры красно-белых против бело-голубых.

«Все говорят о тройках Уила и Морозова, а сегодня ключевыми лицами были другие люди в обеих командах? Бывают такие матчи. Игра была вязкой, «Динамо» старается играть очень дисциплинированно, особенно в средней зоне, и в зоне обороны, поэтому иногда нет у ребят того времени в зоне атаки, как бывает в матчах с другими соперниками. Не зря «Динамо» идёт в таблице на лидирующих местах, они неплохо играют, поэтому бывают такие матчи.

Я могу в общем сказать по игре, что первые два периода у нас не особо получались. Порадовало, что ребята собрались и здорово провели третий период. Надо отдать должное ребятам, что они проявили характер. Первые 40 минут игра не складывалась. В такой игре, особенно против московского «Динамо», нужны «мусорные» голы, лезть на ворота, потому что тут тебе лишний пас не дадут сделать и не дадут поиграть в красивый хоккей. Команда очень плотно играет, поэтому иногда не получается, и ребята начинают придумывать лишние передачи, которые не нужны. Если вы посмотрите на статистику, то во втором периоде мы сделали четыре броска, то есть вся игра по периметру шла. У нас не было той злости в атаке, но в перерыве сделали выводы, перестроились и провели достойно», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.