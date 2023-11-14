Жамнов: хотел, чтобы тройка Морозова не играла против тройки Каблукова. Вот и вся хитрость

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над «Динамо» (4:3 ОТ) рассказал о тактических моментах игры с бело-голубыми.

«В чём заключалась хитрость стартового сочетания? Мы просто пытались развести звенья, чтобы тройка Морозова не играла против тройки Каблукова. Вот и вся хитрость. По началу мы искали варианты, а потом уже поменяли, кто-то в других звеньях играл, мы смотрели в ходе игры, у кого что получается и против кого удобнее играть. Можно вот так сказать.

Сочетание на старт овертайма было неожиданным? Послушайте, мы выходили, чтобы играть и побеждать. У нас есть ещё другие ребята, которые тоже делают результат. Нельзя же акцентироваться только на одной тройке. Плюс мы смотрели, кто только пришёл, кто как играл последние смены, кто-то через смену играл, это всё учитывается. Вы смотрите на то, кто выходит первым, а я смотрю чуть по-другому – кто сколько сыграл, и кто последнюю смену проводил на льду, потому что «3 на 3» – это энергозатратный хоккей», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.