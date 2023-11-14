«Все как-то нервничают в команде». Тренер «Сочи» Кокорев — о поражении от «Витязя»

главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение от «Витязя» (1:3) в домашнем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«К сожалению, опять проиграли. Не могу сказать, что мы не хотели или не настраивались. Но какая-то сейчас у нас пока такая история, нервозность. Мы не можем отдать точную передачу, все как-то нервничают в команде. Мы серьёзно поговорили после этой игры, надо всем успокоиться и вспомнить, как мы играли до этого, и, думаю, всё получится. К сожалению, очень мало болельщиков стало ходить, и это мы тоже понимаем и знаем. И очень переживаем за это, поэтому будем исправляться», — приводит слова Кокорева сайт КХЛ.

Для южан это поражение стало 15-м в последних 17 матчах. Две победы на этом отрезке «Сочи» одержал над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) и СКА (5:4).