Кросби вышел не девятое место в истории НХЛ по числу голов за один клуб

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забил гол на 5-й минуте гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс». Ему ассистировали Маркус Петтерссон и Крис Летанг.

Как сообщает НХЛ в своих социальных сетях, Кросби вышел на девятое место в истории лиги по числу голов в составе одной команды. Для него этот гол стал 558-м за «Пингвинз». Канадец обошёл Майка Модано («Даллас Старз»/«Миннесота Норт Старз») и Люка Робитайла («Лос-Анджелес Кингз»), у которых по 557 шайб за одну франшизу.

Кросби также ассистировал Джейку Гюнцелю при втором голе «Питтсбурга» в игре. Он продлил свою серию матчей подряд с набранными очками до девяти. В данный момент счёт во встрече «Пингвинз» и «Блю Джекетс» равный — 2:2.