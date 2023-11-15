Кросби сравнялся с Малкиным, Ковальчуком и ещё тремя игроками по числу хет-триков в НХЛ

Сегодня, 15 ноября, «Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Нейшнвайд-Арене» завершилась со счётом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1).

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился хет-триком и результативной передачей. Этот хет-трик стал 13-м для канадца за карьеру в НХЛ. 36-летний канадец делит третье место по числу игр с 3+ шайбами в регулярках среди действующих игроков с партнёром по команде Евгением Малкиным. Больше их только у Александра Овечкина (30) и Давида Пастрняка (15).

Помимо Малкина и Кросби, 13 хет-триков в карьере НХЛ оформляли Илья Ковальчук, Рик Вэйв, Эрик Линдрос и Пэт Лафонтейн.

Также Кросби вышел на 27-е место в списке снайперов в истории НХЛ, сравнявшись с Ги Лефлёром. У обоих хоккеистов по 560 шайб.