Кросби не стареет! Положил хет-трик, сравнявшись с русскими звёздами НХЛ

В Столичном дивизионе в этом году, как и всегда, настоящая рубка. «Рейнджерс» улетели в стратосферу, «Вашингтон» после невзрачного старта набирает обороты и уже идёт вторым, за третье место пока держится «Каролина», но сзади ей наступают на пятки. Матчи внутри дивизиона, когда есть возможность отобрать очки у прямых конкурентов, являются особенно важными.

Хотя «Коламбус» идёт последним на Востоке, проиграв девять из последних 10 матчей, Кросби серьёзно настраивался на соперника. «Видите же, какой у нас сильный дивизион. Каждое очко против соперника по дивизиону – на вес золота, мы должны это понимать», — сказал он перед игрой, а на площадке подкрепил слова делом.

Кросби, как и Евгений Малкин, в этой регулярке играет так, будто скинул десяток лет – не попав в плей-офф прошлой весной, они серьёзно намерены показать, что до сих пор являются грозной силой, с которой надо считаться. Канадец пока лишь в одной встрече из 14 не набирал очков, а сегодня провёл пока что лучший для себя матч в сезоне – на его счету одна передача и хет-трик.

Капитан «Питтсбурга» быстро открыл счёт, послав шайбу практически с нулевого угла, продлив свою результативную серию до девяти матчей. «Коламбус» долгое время оказывал сопротивление, а на перерыв ушёл, ведя в счёте. Вначале Кирилл Марченко взял дело в свои руки – сам отобрал шайбу, сам пронёсся через всю площадку, обыграл защитника и броском с неудобной заставил капитулировать Тристана Джерри.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Под занавес периода Егор Чинахов открыл счёт своим голам в этом сезоне НХЛ – регулярку он начинал в фарм-клубе, набирая форму после травмы. Российские игроки «Коламбуса» сегодня сделали всё, что могли, а вот к лидерам команды у Паскаля Венсана были претензии. «Кросби забил три, Карлссон и Гюнцель – по одному. Нашему большинству надо начинать забивать, нашим топовым игрокам надо начать давать результат». Это он, очевидно, про Годро, Лайне и Веренски, которые завершили матч без очков и с «-2» каждый.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Лидеры «Питтсбурга» продолжили «возить» «Коламбус». Во втором периоде Кросби своей активностью дезориентировал оборону «мундиров», чем воспользовался Гюнцель, сравнявший счёт. В третьем, когда Евгений Малкин выдавал передачу под бросок Эрику Карлссону, казалось, что «Коламбус» играет в меньшинстве, настолько абсолютным было доминирование «пингвинов».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Тем не менее «Коламбус» всё равно мог зацепиться за очки – через три минуты Александр Тексье сравнял счёт, и почти сразу же «жакеты» получили великолепный шанс в большинстве, но не смогли его реализовать, а в концовке старина Кросби положил две, оформив 13-й хет-трик в карьере! Таким образом, Сид, который и не думает стареть, сравнялся по этому показателю с двумя русскими звёздами НХЛ — Ильёй Ковальчуком и Малкиным, а также с Пэтом Лафонтэном, Джонни Буциком, Эриком Линдросом и Риком Вэйвом. Кроме того, он вышел на 27-е место в списке лучших снайперов в истории лиги (560 голов), догнав Ги Лефлёра.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Кросби и Малкин продолжают показывать элитный уровень в каждом матче. Это свидетельствует об их рабочей этике и жертвах, которые они приносят, чтобы поддерживать свою игру на высоком уровне. То, что они продолжают играть на таком уровне, не является случайностью», — сказал после матча Майк Салливан. «Питтсбург» выиграл пятый матч подряд и уже находится в зоне плей-офф.