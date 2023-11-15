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Пас Гущина в первой игре сезона за «Сан-Хосе» не спас клуб от проигрыша «Флориде»

Пас Гущина в первой игре сезона за «Сан-Хосе» не спас клуб от проигрыша «Флориде»
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Флоридой Пантерз». Победу в матче одержали гости со счётом 5:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2023, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ломберг – 12:34     1:1 Хоффман (Смит, Рутта) – 15:58     1:2 Райнхарт (Экман-Ларссон, Ткачук) – 32:09 (pp)     2:2 Гертл (Зеттерлунд, Гранлунд) – 46:11 (pp)     3:2 Канин (Гущин, Гранлунд) – 47:21     3:3 Вераге (Ткачук, Барков) – 50:06 (pp)     3:4 Стенлунд (Балинскис, Лоренц) – 51:09     3:5 Барков (Вераге, Райнхарт) – 57:47    

Результативной передачей отметился нападающий «Сан-Хосе» Данил Гущин. Это первый матч россиянина в текущем сезоне НХЛ после вызова из АХЛ. Голы в составе «Шаркс» забивали Майк Хоффман, Томаш Гертл и Люк Канин. За «Флориду» отличились Райан Ломберг, Сэм Райнхарт, Картер Вераге, Кевин Стенлунд и Александр Барков. Ворота команд защищали голкиперы Маккензи Блэквуд и Энтони Столарз.

«Флорида» одержала пятую победу подряд и в следующем матче встретится в гостях с «Лос-Анджелесом». «Сан-Хосе» уступил трижды кряду.

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