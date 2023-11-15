Пас Гущина в первой игре сезона за «Сан-Хосе» не спас клуб от проигрыша «Флориде»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Флоридой Пантерз». Победу в матче одержали гости со счётом 5:3.

Результативной передачей отметился нападающий «Сан-Хосе» Данил Гущин. Это первый матч россиянина в текущем сезоне НХЛ после вызова из АХЛ. Голы в составе «Шаркс» забивали Майк Хоффман, Томаш Гертл и Люк Канин. За «Флориду» отличились Райан Ломберг, Сэм Райнхарт, Картер Вераге, Кевин Стенлунд и Александр Барков. Ворота команд защищали голкиперы Маккензи Блэквуд и Энтони Столарз.

«Флорида» одержала пятую победу подряд и в следующем матче встретится в гостях с «Лос-Анджелесом». «Сан-Хосе» уступил трижды кряду.