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Баттон: Задоров был дикой лошадью, но его смогли объездить

Баттон: Задоров был дикой лошадью, но его смогли объездить
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Хоккейный аналитик TSN Крэйг Баттон заявил, что считает «Ванкувер» лучшим продолжением карьеры для Никиты Задорова. Российский защитник недавно попросил об обмене из «Калгари».

«Для «Ванкувера» было бы здорово, если бы они заполучили Задорова и Танева. Задоров – большой и сильный защитник, который при Дэрриле Саттере вывел свою игру на новый уровень. Я бы сказал, что раньше Никита был дикой лошадью, но его смогли немного объездить. Он до сих пор играет агрессивно, но показывает отличное катание, может раздавать передачи и смог сделать свою игру солидной и надёжной. Никита – уникальный игрок, он стал бы серьёзным усилением для «Ванкувера», — рассказал Баттон в подкасте Donnie & Dhali.

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