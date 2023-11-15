«Ребята заслуживают большой похвалы». Главный тренер «Вашингтона» — о победе над чемпионом

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери, несмотря на победу в матче с «Вегасом» (3:0), считает, что «Кэпиталз» ещё далеки от своей игры и им есть куда прибавлять в различных её аспектах.

«В такие моменты трудно критиковать команду. Мы вернёмся, просмотрим видео и приступим к работе над всем, что нам нужно, чтобы сделать свою работу лучше. Мы приступим к работе и будем исправлять свои ошибки.

Но хорошие команды делают это, чтобы найти способы победить. И это то, что мы продолжаем делать против действительно хорошей команды, которая, возможно, является самой опытной в волевых победах, играх под большим давлением, и мы нашли способ победить их. Кто играет лучше чемпионов Кубка Стэнли, верно? Они недавно сыграли два месяца в игры такого типа, поэтому наши ребята заслуживают большой похвалы за то, что нашли способ добиться победы», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

«Вашингтон» во второй раз в текущем сезоне одержал три победы подряд.