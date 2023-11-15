Алекс Гальченюк прокомментировал победу над «Ак Барсом»

Нападающий СКА Алекс Гальченюк прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (4:2).

«Мы знали, что будет плотная игра. Сложный соперник, нам надо было играть в своём стиле, контролировать эмоции. В середине второго периода мы начали перехватывать инициативу. «Ак Барс» — хорошая команда, но мы должны были гнуть свою линию и вырывать победу.

У нас всё только начинается. Новая команда, новые лица, надо было притереться и сыграться. Мы верим друг в друга, в то, что можем выиграть. Надо продолжать биться и бороться, всё впереди.

СКА гораздо лучше играет на выезде, чем в Санкт-Петербурге? Не думаю, что нас поддавливают домашние стены. Трудно сказать, мы стараемся везде показать лучший хоккей и победить. Конечно, хотелось бы больше радовать своих болельщиков дома», — приводит слова Гальченюка Metaratings.