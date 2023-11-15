Величкин: пятиматчевая победная серия «Металлурга» напрямую связана с приходом Мозякина

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал работу Сергея Мозякина в «Магнитке» и связал последние успешные матчи команды с приходом экс-нападающего.

«Пятиматчевая победная серия «Металлурга» напрямую связана с приходом Мозякина в тренерский штаб. У Серёжи нет тренерского опыта, но у него другие козыри, и потом, он же не главный тренер. Он очень сильно может помочь хоккеистам в психологическом плане, где-то что-то подсказать. Есть разные помощники, и отношение со стороны ребят тоже будет разное.

Какие у него козыри? Думаю, он показывает свои фишки, хитрости, тонкости, когда он играл. Но надо учитывать и опыт Андрея Разина. Уже не первый год в Континентальной хоккейной лиге. Пришло время показывать более высокий уровень, что он и делает.

Но, знаете, взлёты и падения ещё будут. Но после половины чемпионата картинка появляется. Рождается-то команда в муках. Мне всегда приятно и радостно, что механизм крутится и работает. «Металлург» для меня как детище, не хочется, чтобы клуб куда-то скатывался», — сказал Величкин в интервью Legalbet.

После 31 матча регулярки «Металлург» возглавляет таблицу Восточной конференции с 42 очками в активе.